iPad a -190€: così il tablet Apple è IMPERDIBILE

Acquista il tuo nuovo iPad al prezzo minimo storico: la decima generazione del tablet Apple, con display da 10,9 pollici, in questo momento è proposta in sconto di 190 euro su Amazon. Con un voto medio pari a 4,8/5 stelle nelle recensioni pubblicate da chi l’ha messo alla prova, è un must have.

Offerte Amazon: oggi iPad al prezzo minimo storico

La piattaforma software è ovviamente iPadOS, con accesso garantito ad App Store per il download delle applicazioni. Tra le specifiche tecniche trovano posto lo schermo Liquid Retina con risoluzione 2360×1640 pixel (compatibile con il pennino Pencil), il processore A14 Bionic con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione, fotocamere posteriore e anteriore da 12 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, sistema di microlocaliz­zazione iBeacon, accelerometro, giroscopio, Touch ID, supporto a Siri e a Apple Pay. Nella confezione sono inclusi il cavo di ricarica USB-C da 1 metro e il caricatore da 20 W. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Lo sconto di 190 euro (-32%) sul listino, porta iPad di decima generazione al prezzo minimo storico di 399 euro invece di 589 euro come dallo store della mela morsicata. Puoi scegliere la scocca che preferisci tra Argento, Azzurro e Rosa, la spesa non cambia. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Il tablet Apple è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari. L’e-commerce assicura inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita prevista in pochi giorni, già entro domani (o al massimo in pochi giorni, dipende dalla colorazione) per chi effettua subito l’ordine.