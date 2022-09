iPhone 14 Pro: la custodia MagSafe ufficiale è già in offerta

Se hai acquistato un iPhone 14 Pro e vuoi completare il tuo acquisto con la cover MagSafe ufficiale, Amazon ha l’offerta pensata per te: la custodia in silicone, colorazione mezzanotte, è in sconto del 34% e puoi acquistarla a soli 39 euro.

Risparmi ben 20 euro sul prezzo di listino ufficiale e, se sei abbonato a Prime, hai la spedizione gratuita ed immediata che ti permetterà di ricevere la custodia a casa tua già domani.

iPhone 14 Pro: l’eleganza e la qualità della custodia ufficiale MagSafe

Un acquisto così importante come un iPhone 14 Pro necessita ovviamente della miglior protezione possibile, per questo affidarsi ad un prodotto ufficiale Apple è la scelta migliore. La cover MagSafe ha un esterno in silicone liscio e piacevole al tatto, mentre al suo interno una fodera in sofficie microfibra protegge interamente il tuo melafonino.

I piccoli magneti presenti permettono di agganciare facilmente la custodia al tuo iPhone 14 Pro: compatibile con la ricarica wireless, non devi neanche toglierla quando vuoi caricare la batteria con la tecnologia senza filo di ultima generazione. Ti basta poggiare lo smartphone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi.

Bella da vedere, ma solida e robusta: la custodia MagSafe ufficiale per iPhone 14 Pro è il modo migliore per proteggere il tuo dispositivo. Ora con un’offerta a dir poco interessante su Amazon: solo 39 euro a pochi giorni dal lancio ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.