iPhone 15 con 180€ di sconto: scegli il tuo colore

In questo momento, la versione da 128 GB del nuovo iPhone 15 è protagonista di uno sconto di 180 euro su Amazon. Serve aggiungere altro? Il melafonino di ultima generazione non ha certo bisogno di presentazioni e, al suo prezzo minimo storico, diventa un affare imperdibile per chi ha aspettato l’offerta giusta prima di acquistarlo. Passiamo in rassegna solo i suoi punti di forza.

Super sconto Amazon su iPhone 15 da 128 GB

Tra le specifiche tecniche vale la pena citare solo il display Super Retina XDR da 6,1 pollici (risoluzione 2556×1179 pixel) che lo rende particolarmente adatto a chi preferisce i telefoni dalle dimensioni compatte, il potente processore A16 Bionic progettato internamente da Apple (con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core), la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con supporto alla tecnologia Face ID per l’autenticazione biometrica, la compatibilità con i network 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e la batteria con autonomia elevata. Rimandiamo alla scheda completa per altri dettagli.

Approfitta dello sconto di 180 euro sul listino ufficiale (979 euro) ed effettua subito l’ordine di iPhone 15 nella sua versione da 128 GB al prezzo finale di soli 799 euro. Si tratta del minimo storico da quando lo smartphone iOS è stato lanciato sul mercato nei mesi scorsi, non è mai stato così conveniente.

Non è tutto: puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Nero, Azzurro, Verde, Giallo e Rosa così da adattarla al tuo stile personale, in ogni caso la spesa non cambia. Inoltre, c’è sempre la spedizione gratuita ed è possibile contare sulla vendita gestita direttamente da Amazon. Un vero affare per chi ha tenuto duro e ha pazientato in attesa di poter trovare l’offerta giusta e allungare le mani sul melafonino con un forte risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.