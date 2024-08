iPhone 15 Pro da 256 GB al PREZZO MINIMO STORICO (-320€)

Amazon ha appena portato al suo prezzo minimo storico la versione da 256 GB di iPhone 15 Pro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile, considerando lo sconto di ben 320 euro rispetto al listino ufficiale. Lato software, garantisce il supporto a tutte le funzionalità più avanzate di iOS e il supporto ai prossimi aggiornamenti rilasciati nel corso dei prossimi anni, inclusi quelli di Apple Intelligente per l’IA.

Sconto record per iPhone 15 Pro (256 GB)

Tra le specifiche tecniche in dotazione, da top di gamma, citiamo il display Super Retina XDR da 6,1 pollici (2556×1179 pixel), il chip A17 Pro realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, la tripla fotocamera posteriore da 48+12+12 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, la connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, i moduli NFC, GPS e per la microlocaliz­zazione iBeacon, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata e ricarica tramite porta USB-C. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Lo sconto record di oggi ti permette di acquistare iPhone 15 Pro, nella versione da 256 GB, al suo prezzo minimo storico di 1.049 euro (invece di 1.369 euro come da listino ufficiale). Con un risparmio di 320 euro è un affare da cogliere al volo. Puoi anche scegliere tra le colorazioni Titanio nero e Titanio blu quella che preferisci, la spesa non cambia.

Amazon si occupa direttamente della spedizione e della vendita con al consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. Cerchi le edizioni Titanio naturale o Titanio bianco? Sono in promozione nel catalogo dell’e-commerce a -290 euro, a una cifra leggermente superiore, ma comunque molto conveniente.