iPhone 15 Pro Max resiste bene alle cadute

Quanto è effettivamente resistente iPhone 15 Pro Max? A cercare di dare una risposta quanto più verosimile possibile ci ha pensato Consumer Reports, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa dell’effettuazione di test imparziali su prodotti.

iPhone 15 Pro Max: non si piega e non si rompe facilmente

Lasciando cadere il nuovo smartphone di Apple più volte, Consumer Reports ha constatato che il dispositivo ha resistito alle cadute al pari di qualsiasi altro modello di iPhone passato e al pari di qualsiasi altro modello di fascia alta della concorrenza. Alla luce di ciò, la conclusione è che il nuovo device del colosso di Cupertino non si piega e non si rompe facilmente.

Lo smartphone non si è piegato durante il test di flessione di 110 libre e non è stata individuata alcuna crepa. Al riguardo, Maria Rerecich, direttrice dei test sui prodotti di Consumer Reports, ha dichiarato quanto segue, che riportiamo in forma tradotta.

Ciò dimostra che il nuovo iPhone può richiedere molta forza prima di essere piegato o di rompersi. C’è una certa flessibilità nel telefono che si ritira quando la forza viene rilasciata.

Un altro iPhone 15 Pro Max è stato collocato in un recipiente pieno di pietre per simulare una caduta sul cemento dall’altezza della vita e dopo 50 cadute il dispositivo è stato controllato per rilevare la presenza di eventuali danni, dopodiché è stato lasciato cadere per altre 50 volte. Di seguito un’altra dichiarazione rilasciata da Consumer Reports in merito a quanto verificato, che riportiamo sempre in forma tradotta.

Ciò che abbiamo trovato nei nostri laboratori contrasta con una serie di video online che mostravano la rottura del vetro in scenari improvvisati di caduta e flessione, che a volte mostravano una rete di crepe sul retro del telefono.

Da tenere presente che i test di Consumer Reports non sono stati ancora ultimati, mancano ancora quelli della pioggia e dell’acqua e quelli relativi alla fotocamera e alla batteria, ma quel che è certo al momento è che l’ultimo smartphone Apple, contrariamene ad altri video diffusi online in questi giorni, è in grado di resistere bene alle cadute.

