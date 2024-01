iPhone 16 Pro Max: sensore fotocamera principale più avanzato

L’attuale iPhone 15 Pro Max è in grado di offrire prestazioni fotografiche degne di nota, ma a quanto pare il futuro iPhone 16 Pro Max sarà capace di fare ancora di meglio. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il prossimo smartphone top di gamma di casa Apple non solo potrà contare su un tasto acquisizione meccanico per varie funzioni, ma sarà dotato anche di un sensore della fotocamera principale più grande e avanzato, in grado di offrire funzionalità di fotografia e video migliorate.

iPhone 16 Pro Max: sensore della fotocamera principale da 48 megapixel

Le indiscrezioni provengono dall’Asia e in base a quanto comunicato la fotocamera principale del dispositivo dovrebbe essere dotata di un sensore Sony IMX903 da 48 megapixel personalizzato con funzionalità avanzate, con un design impilato per prestazioni migliori, un convertitore analogico-digitale (ADC) a 14 bit per la conversione dei dati delle immagini di alta qualità e con il Digital Gain Control (DCG) per una migliore gamma dinamica e controllo del rumore.

Il sensore della fotocamera dovrebbe risultare più grande del 12% con una dimensione di 1/1,14 pollici. I modelli ‌iPhone 14‌ Pro e ‌iPhone 15 Pro attualmente dispongono invece di un sensore da 1/1,28 pollici. Un sensore più grande potrebbe migliorare la gamma dinamica e la sfocatura dello sfondo della fotocamera principale dello smartphone, oltre a migliorare di gran lunga le foto in condizioni di scarsa illuminazione poiché una superficie più grande può catturare più luce con la stessa velocità dell’otturatore e dell’apertura.

Dalle indiscrezioni diffuse si apprende altresì che gli iPhone 16 di fascia alta saranno caratterizzati da un design dello schermo leggermente più curvo, senza però che vengano apportati cambiamenti allo spessore.