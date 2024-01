iPhone 16: tasto acquisizione meccanico per varie funzioni

Nei giorni scorsi si è appreso che Apple starebbe pianificando di aggiungere un nuovo pulsante di acquisizione sui modelli iPhone 16 e nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli a tal riguardo.

iPhone 16: tasto acquisizione in grado di rispondere a pressione e tocco

Il The Information ha condiviso delle nuove informazioni sulla funzione del pulsante Capture, incluse alcune delle funzioni che supporterà. In base al report, si scopre che si tratta di un tasto meccanico anziché capacitivo, ma in grado di rispondere alla pressione e al tocco.

Adoperando questo pulsante, gli utilizzatori di iPhone 16 potranno avvicinare e allontanare lo zoom scorrendo verso sinistra e destra, mettere a fuoco con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte.

Il colosso di Cupertino prevede di posizionare il pulsante di acquisizione sul lato destro dei futuri smartphone, per la precisione sotto il pulsante di accensione e in una posizione ideale per l’accesso con le dita quando l’‌iPhone‌ è tenuto in orientamento orizzontale. Allo stato attuale delle cose, questa è la posizione dell’antenna mmWave negli Stati Uniti, ma potrà essere spostata sul lato sinistro del dispositivo dopo l’aggiunta del pulsante extra.

Sembra altresì che Apple ritenga che il nuovo pulsante costituirà un importante elemento per alimentare le vendite della gamma ‌iPhone 16‌ e verrà introdotto per spingere ulteriormente l’‌iPhone‌ come alternativa alla fotocamera per la ripresa di video orizzontali.

Da notare che allo stato attuale delle cose, Apple non avrebbe ancora finalizzato il design di ‌iPhone 16‌, per cui la funzione e l’aspetto del pulsante potrebbero subire dei cambiamenti in futuro.