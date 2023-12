iPhone 16 avrà un nuovo pulsante per registrare video

Il futuro iPhone 16, quello che Apple presenterà durante l’autunno del prossimo anno, dovrebbe poter contare sulla presenza di un nuovo pulsante adibito alla cattura dei video. In realtà, del Capture Button si vocifera già da qualche tempo, ma questa è la prima volta in assoluto che giungono conferme in merito alle funzionalità di tale tasto.

iPhone 16 con pulsante dedicato alla cattura dei video

A comunicare il tutto è stato, nelle scorse ore, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”, dettagliando per l’appunto che i modelli di iPhone 16 includeranno un nuovo pulsante dedicato all’acquisizione dei video, posizionato nella parte in basso a destra del dispositivo.

Il nuovo pulsante andrà a a sostituire l’antenna mmWave sui modelli di smartphone statunitensi, la quale verrà ricollocata sul lato sinistro, sotto i pulsanti del volume e il tasto Azione. La stessa posizione verrà tuttavia sfruttata anche nei modelli venduti fuori dagli USA che non dispongono di un’antenna mmWave. Da considerare altresì che la posizione del pulsante sul lato sinistro dovrebbe facilitare l’attivazione dello stesso.

Il pulsante in questione sarà di tipo capacitivo, con feedback tattile anziché meccanico, e si prevede che includa un sensore di forza in grado di riconoscere la pressione. In base a ciò, non sarebbe da escludere l’ipotesi che a seconda del livello di pressione sia possibile compiere azioni diverse, come realizzare video spaziali, aprire la fotocamera per fare invece una foto ecc.

In merito alla disponibilità sui vari modelli di iPhone 16, si prevede che il nuovo tasto venga esteso all’intera gamma di smartphone.