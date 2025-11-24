 iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito
Il Black Friday è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo iPhone in offerta: grazie al codice eBay risparmi e acquisti gli ultimi modelli.
Il Black Friday è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo iPhone in offerta: grazie al codice eBay risparmi e acquisti gli ultimi modelli.

L’intera line up di Casa Cupertino è in offerta su eBay. Grazie al nuovo codice sconto andato online, acquistare il tuo smartphone top di gamma è un secondo. iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air per realizzare ogni desiderio. Scegli quello che preferisci e scopri, tra le tue mani, potenza, bellezza e soprattutto dei prodotti di altissima qualità. Non occorre fare lo spiegone perché li conosci benissimo. Ti svelo subito che li acquisti a:

Per ottenere questi prezzi, aggiungi i prodotti al carrello e usa il codice PSPRCYBER25, il quale ti offre uno sconto di 30 euro.

Usciti sul mercato da relativamente poco, i nuovi iPhone hanno fatto parlare subito di loro. Un po’ come sempre, no? Se ne hai acquistato uno l’anno scorso, il cambio non è obbligatorio. Se tuttavia hai un telefono che ormai è un po’ vecchiotto, pensare di cambiarlo e approfittare dello sconto è un ottima idea.

Nel caso fossi interessato al modello base, iPhone 17 è caratterizzato da un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia Pro Motion. Il chip A19 lo rende veloce e pronto a realizzare ogni tua richiesta, inoltre ha una batteria da 30 ore di autonomia. Le fotocamere sono tutte di alta qualità con sistema Center Stage e soluzione Fusion nell’apparato posteriore. Lo acquisti a soli 869 euro su eBay con il codice PSPRCYBER25.

Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3

Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Azzurro

899,00
Vedi l’offerta

iPhone 17 Pro, invece, ti avvolge nel suo display Super Retina XDR da 6,3 pollici e ti offre un design totalmente nuovo. La sua scocca è un pezzo unico realizzato per offrire durevolezza, prestazioni elevate e resistenza. Il Chip integrato è il A19 Pro che con 16-Core regala potenza senza limiti. 31 ore di autonomia e punto focale è l’apparato fotografico con sistema Pro Fusion da 48MP e video in 4K a 120fps. Lo acquisti a soli 1169 euro su eBay con il codice PSPRCYBER25.

Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB 6,3

Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Blu Profondo

1.199,00
Vedi l’offerta

iPhone Air, infine, è la novità più assoluta di Apple. Questo smartphone sfida la realtà con un design sottilissimo e un peso che lo rende una piuma. Tra le mani è un esperienza in sé e per sé. Display Super Retina XDR da 6,5 pollici, struttura in Titanio super resistente e 27 ore di autonomia. Con Chip A19Pro ha la potenza più elevata e completa in bellezza grazie alla fotocamera Fusion da 48mp.Lo acquisti a soli 869 euro su eBay con il codice PSPRCYBER25.

Apple iPhone Air 5G 256GB 6,5

Apple iPhone Air 5G 256GB 6,5″ Nuovo Originale Smartphone Nero Siderale black

899,00
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Paola Carioti
24 nov 2025
