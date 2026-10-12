iPhone Duo è uno spreco di denaro, lo dice il CEO di Nothing

Carl Pei è uno che non si è mai risparmiato, nelle bordate contro Apple. Un esempio? Un anno e mezzo fa ha dichiarato che la mela morsicata non sa più innovare. Ora torna alla carica, sostenendo che i 2.000 dollari (da noi saranno almeno 2.369 euro) richiesti per iPhone Duo sono uno spreco di denaro .

Carl Pei: iPhone Duo è uno spreco di denaro

Il CEO e fondatore del marchio Nothing ha esposto il proprio punto di vista condividendo su Instagram un hot take, un’opinione dichiaratamente provocatoria. Lo ha argomentato mettendo il prezzo a confronto con quello di iPhone 18 Pro, ricordando che con una spesa maggiore si ottengono funzionalità inferiori: niente teleobiettivo, downgrade della selfie camera e tecnologia Face ID assente.

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Pei riconosce l’attenzione riposta da Apple nei dettagli. È il fattore che, secondo lui, continuerebbe a garantire al gruppo di Cupertino la posizione di rilievo che occupa nel settore mobile. Ad esempio, la convincente animazione di apertura che accompagna gli occhi dell’utente nel passaggio dal display esterno a quello interno.

Sottolinea inoltre che gli smartphone pieghevoli non sono una novità. E questo è un dato di fatto: brand come Samsung e HUAWEI li propongono da ormai parecchi anni (senza considerare il Royoe FlexPai del 2018). Come spesso accade con il lancio di un dispositivo del marchio, però, un segmento di mercato prende vita e diventa mainstream quando arriva la mela morsicata e questo permette all’azienda di stabilire il prezzo che ritiene più giusto per le sue casse.

La fase di preordine di iPhone Duo prenderà il via questa settimana, venerdì 16 ottobre, mentre la data di uscita è prevista per una settimana esatta più tardi, il 23 ottobre. Non trascorrerà molto prima di poter avere un’idea più precisa dell’accoglienza riservata al foldable.