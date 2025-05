Apple non sa più innovare, lo sostiene il CEO di Nothing

In un’intervista rilasciata a Wired nelle scorse ore, Carl Pei, CEO e fondatore di Nothing Technology, ha criticato Apple, accusando l’azienda di aver perso la capacità di innovare.

Apple ha perso la sua creatività

“Personalmente, ero molto ispirato da Apple quando ero più giovane – il primo iPod, il primo iPhone. È il motivo per cui sono in questo settore. Ma ora le aziende creative del passato sono diventate molto grandi e molto corporate, e non sono più tanto creative. Non sono più d’ispirazione per le generazioni più giovani”ha dichiarato Pei.

Il CEO di Nothing Technology si è espresso in maniera molto dura anche a proposito di Apple Intelligence, che ha descritto come un flop totale. “L’anno scorso, hanno raccontato una storia molto grande su Apple Intelligence. Ora, un anno dopo, non è molto più di qualche emoji generata dall’AI. Così ha reso i consumatori molto scettici”.

Ad ogni modo, Pei non ha il minimo dubbio riguardo il fatto che l’intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare radicalmente il mercato degli smartphone. Il CEO di Nothing immagina un futuro in cui non ci sarà più necessità di utilizzare singole app, mentre il sistema operativo dello smartphone sarà una sorta di unica app onnicomprensiva in grado di rispondere a ogni esigenza.

Chiaramente, Pei è ben consapevole del fatto che attualmente nessuno sarebbe disposto a comprare uno smartphone senza app, per cui il processo di avvicinamento a una visione del genere sarà inevitabilmente graduale. A suo dire, per completare questo processo potranno servire ancora dai 7 ai 10 anni.