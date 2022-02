IPVanish VPN: 65% di sconto sull'abbonamento annuale

Anche se meno nota rispetto ad altre soluzioni concorrenti, IPVanish offre caratteristiche interessanti che permettono di nascondere le attività online a ISP, governi, cybercriminali e altri ficcanaso. Grazie all’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno con lo sconto del 65%. La software house include anche l’ottimo VIPRE Antivirus che blocca le minacce informatiche più pericolose, come i ransomware.

IPVanish VPN: 44,99 dollari con antivirus

IPVanish possiede una rete composta da oltre 2.000 server in circa 75 posizioni geografiche. Sono disponibili oltre 40.000 indirizzi IP che impediscono il tracciamento delle attività online. È possibile scegliere il server più adatto per accedere a siti o servizi solitamente bloccati all’estero e dall’Italia ai cataloghi dei servizi di streaming più popolari.

IPVanish protegge il traffico con la crittografia AES a 256 bit e supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. La VPN consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi. I protocolli sono WireGuard, OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP.

Tra le funzionalità avanzate ci sono: Split Tunneling (scelta delle app che devono o non devono passare per la VPN) e Kill Switch (interruzione automatica del collegamento ad Internet, se cade la connessione alla VPN). È possibile anche impostare l’avvio automatico, quando viene rilevato il traffico di rete.

Grazie alla promozione attuale, l’abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 3,75 dollari/mese (sconto del 65%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito/debito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.