ISWEEK è l'evento che celebra i software italiani

Valorizzare il Made in Italy tecnologico, in particolare i software italiani, attraverso un evento dedicato e un’iniziativa di più ampio respiro: è questa la volontà di ISWEEK, primo appuntamento del suo genere organizzato nel nostro paese, in scena dal 24 al 26 maggio 2023, esclusivamente online sulla piattaforma AI Play. Tre giorni di tavole rotonde, conferenze e workshop a tema, con ospiti e relatori di rilievo che si alterneranno su un palco virtuale.

L’evento ISWEEK in scena dal 24 al 26 maggio

È il frutto dell’impegno profuso da Software Italiani, progetto ideato da Max Brigida, in collaborazione con AssoSoftware e altri operatori del settore. L’obiettivo dichiarato è quello di dar vita a un movimento, a un ecosistema, portandolo alla luce e promuovendolo.

Nell’elenco degli speaker che animeranno ISWEEK figurano PierFrancesco Angeleri (Presidente di Assosoftware), che aprirà l’evento al fianco del fondatore Max Brigida, ma anche Daniele Ratti (CEO di Fatture in Cloud), Francesca Condorelli (vincitrice Premio Innovazione Italia 2022), Nicola Marino (TedX Speaker e co-fondatore di Intech), Mariarita Costanza (co-fondatore di Macnil GTAlarm), Chiara Russo (CEO di Codemotion), Cristina Angelillo (Presidente di Innovup e CEO di Marshmallow Games), Antonio Perfido (autore del libro Conversational Designer), Massimo Chieruzzi (ex CEO e co-fondatore di AdEspresso) e Giulia D’amato (co-fondatore di Startup Geeks). Il calendario completo degli appuntamenti in programma e il form da compilare per la partecipazione sono disponibili sul sito dell’evento.

Da cosa nasce l’esigenza di organizzare l’evento? Da una consapevolezza: solo il 12% dei software impiegati dalle aziende italiane sono creati nel nostro paese e il 79% delle realtà imprenditoriali non conosce nemmeno il nome di una soluzione tecnologica Made in Italy. Eppure, sono oltre 1.300 quelle realizzate a livello nazionale, potenzialmente in grado di rimpiazzare le alternative straniere. Promuoverle significa sostenere un intero settore, oltre a valorizzare i talenti che lo animano e aiutare il PIL.

In apertura, abbiamo citato i workshop di ISWEEK. Avranno una durata peri a 45 minuti, vedranno i CEO e i fondatori di Software Italiani impegnati a mostrare le loro creature, spiegandone funzionalità e casi d’uso. Durante le tavole rotonde, invece, andranno in scena dibattiti e confronti sulle tematiche più disparate: dal corretto utilizzo di un CRM alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle aziende, fino all’importanza della cybersecurity.