Italia's Got Talent 2022: come vincere la finale con Enel X Pay

Oggi, 23 febbraio sarà trasmessa da Sky e Now alle ore 21.15 la quinta puntata dello show televisivo Italia’s Got Talent 2022.

Lo spettacolo, che vede come giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Elio, Federica Pellegrini e Lodovica Comello vedrà diversi concorrenti messi alla prova per poter dimostrare i loro talenti nascosti.

La stagione, iniziata lo scorso 26 gennaio, è la dodicesima di questa fortunata serie da quando è disponibile nel nostro paese, ovvero dal 2009. Si tratta di una trasmissione che, come testimoniano i livelli di share, da anni incontra i favori del pubblico italiano.

A questa ricerca partecipa anche Enel X Pay con il concorso Il talento paga. Questo permette agli utenti più fortunati di poter vincere i biglietti per la finale dello show televisivo, oltre alla possibilità di aggiudicarsi tanti gadget a tema.

Enel X Pay e Italia’s Got Talent 2022: un concorso per vivere le emozioni della finale dal vivo

Enel X Pay è un’app che permette di gestire comodamente conti, bollo auto, multe e bollette senza perdite di tempo. Bastano pochi e semplici tocchi sul cellulare per evitare file stressanti e altre scocciature.

Attraverso il Conto Standard e Family dell’applicazione è possibile ottenere un vero e proprio conto online da gestire tramite app smartphone. In tal senso è possibile ottenere un conto con IBAN italiano, una carta Mastercard e un sistema di gestione e categorizzazione delle spese.

Si tratta dunque di uno strumento non solo utile per i pagamenti, ma anche per gestire nel modo migliore possibile l’economia familiare. Per poter iscriversi al concorso Il talento paga è necessario:

scaricare l’app, installarla e iscriversi a Enel X Pay;

fatto ciò, il sistema assegna un codice personale unico per ogni utente

per ogni utente questo va inserito, con alcuni dati personali, sul sito www.iltalentopaga.it.

In questo modo è possibile capire immediatamente se si è vinto l’invito per le finali di Italia’s Got Talent o un altro tipo di premio.

