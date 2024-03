Jabra Elite 3: auricolari bluetooth a 39,99€ con le Offerte di Primavera

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per portarti a casa un nuovo paio di auricolari bluetooth ad un ottimo prezzo. In particolare, ti consigliamo i Jabra Elite 3, che oggi puoi acquistare in sconto a soli 39,99 euro e godere di un suono di alta qualità, con una potente batteria e una fantastica tecnologia di isolamento acustico.

Auricolari Jabra Elite 3: le caratteristiche

Con un suono di alta qualità e bassi potenti, questi auricolari wireless ergonomici ti garantiscono un’esperienza sonora impeccabile. La durata della batteria fino a 28 ore ti permette di ascoltare per ore senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente.

Il controllo intelligente del rumore ti permette di isolarti facilmente dal rumore esterno: se invece avessi bisogno del contrario, puoi attivare la modalità HearThrough per essere consapevole di ciò che ti circonda anche mentre ascolti musica.

Ottimi anche per le chiamate grazie ai 4 microfoni che assicurano conversazioni nitide e chiare, indipendentemente da dove ti trovi. Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare: gli auricolari Jabra Elite 3, una comoda custodia di ricarica, EarGel in tre misure diverse per una vestibilità perfetta, e un pratico cavo USB-C per la ricarica.

Leggeri e dal design elegante, gli auricolari Jabra Elite 3 sono disponibili nel color lilla e offrono un’esperienza di ascolto senza pari ovunque tu vada. Acquistali ora a soli 39,99 euro.