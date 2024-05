JBL Charge 5, OFFERTA IMPERDIBILE: -45% sullo speaker

Perfetto per far festa all’aperto in compagnia degli amici, ma anche per ascoltare musica in alta qualità all’interno della casa, JBL Charge 5 oggi è in sconto del 45% su Amazon. Proposto quasi a metà prezzo, è un altoparlante wireless potente e impermeabile all’acqua oltre che resistente alla polvere (con certificazione IP67), dotato di supporto alla connettività Bluetooth per trasmettere i brani dallo smartphone o dal tablet, senza fili. Approfitta dell’offerta sull’e-commerce prima che sia troppo tardi.

Quasi metà prezzo per lo speaker wireless di JBL

Tra i punti di forza si segnala la presenza della tecnologia JBL Pro Sound, di un driver racetrack e di due JBL Bass Radiator, per ottenere il massimo da ogni frequenza, anche e soprattutto dai bassi. La batteria integrata ha un’autonomia fino a 20 ore con una sola ricarica e include la funzionalità powerbank per veicolare energia agli altri dispositivi. Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di dare un’occhiata ai dettagli riportati nella scheda del prodotto.

Approfittando dello sconto del 45% applicato in questo momento, puoi acquistare lo speaker wireless JBL Charge 5 nella versione Mimetico al prezzo finale di soli 110 euro, invece di 199 euro come da listino, quasi la metà (è il minimo storico). Dai un’occhiata alla pagina dedicata sull’e-commerce per vedere se sono disponibili altre colorazioni in offerta.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per la vendita e la spedizione, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se confermi l’ordine ora. Ancora non sei convinto? Dai uno sguardo alle oltre 27.000 recensioni positive con voto medio pari a 4,7/5 stelle, quasi un perfect score.