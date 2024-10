JBL Clip 5: audio potente e grande autonomia in FORTE SCONTO

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 31% sul listino e metti nel carrello JBL Clip 5 a un prezzo davvero conveniente. È lo speaker wireless del marchio pensato per la portabilità, caratterizzato dalla qualità audio che ha reso il brand un leader nel mercato. Tra i punti di forza vale la pena segnalare l’autonomia fino a 15 ore sfruttando il risparmio energetico della modalità Playtime Boost.

Speaker Blutooth in offerta: l’affare JBL Clip 5

A livello di design, il valore aggiunto è rappresentato dal moschettone che permette di agganciarlo allo zaino, alla borsa, alla cintura o a qualsiasi altro oggetto, in modo da poter ascoltare la propria musica preferita ovunque, senza limitazioni, in casa così come all’aperto. È inoltre possibile contare sulla certificazione IP67 waterproof ovvero sulla resistenza sia all’acqua che alla polvere. È realizzato con materiali riciclati e pesa solo 190 grammi, meno di gran parte degli smartphone in circolazione. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata all’altoparlante.

La disponibilità è immediata, puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione e, se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi un cavo USB-C per la ricarica della batteria, il manuale e la scheda di sicurezza.

Non lasciarti sfuggire il forte sconto del 31% sul listino ufficiale e acquista JBL Clip 5 al prezzo stracciato di soli 47,99 euro (invece di 69,99 euro). La colorazione è Nero, come visibile in queste immagini. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto: 4,7/5 stelle.