JBL Flip 6 torna in sconto e scende sotto i 100€: musica intensa ovunque

Uno speaker Bluetooth come JBL Flip 6 è in grado di rendere ogni situazione una festa. Piccoletto ma con una potenza eccellente e una batteria da 12h con cui poter riprodurre tutti i brani che più ami e senza freni. Ha un design che lo rende un vero pezzo da novanta quindi non fare a meno. Puoi acquistarlo a soli 91,99€ su Amazon approfittando di uno sconto del 39% che è andato online in questo momento. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello, è disponibile in colorazione blu.

JBL Flip 6, lo speaker Bluetooth in grado di trasformare ogni situazione in una festa

Non solo è ideale perché ha un design studiato a puntino ma JBL Flip 6 non scende a compromessi neanche con la qualità. Questo straordinario speaker Bluetooth ha tutto quello che stavi cercando. Anzitutto ha dimensioni minime e si sviluppa in lunghezza. Lo puoi portare sempre con te mettendolo nella tasca laterale dello zaino, ad esempio, come se fosse una borraccia. In più ha un peso contenuto ed è completamente impermeabile così anche in spiaggia d’estate, in piscina o persino in bagno non si rovina!

Con la connettività avanzata puoi collegarlo a smartphone e laptop ottenendo non solo una connessione a bassa latenza ma anche a lungo raggio. Inoltre ci sono i comandi fisici per non dover tenere tra le mani il dispositivo e poter modificare la riproduzione musicale in tutta comodità.

I driver audio sono stati posizionati a tutto tondo per una diffusione del suono ottimizzata e a 360°. La qualità? Che te lo dico a fare, con JBL non ne sbagli una grazie a toni alti ottimi e bassi potenziati. Utilizza la tua cassa per 12 ore continue e non smettere di divertirti.

A soli 91,99€ su Amazon, la JBL Flip 6 è lo speaker portatile di cui non fare a meno. Collegati e acquistalo con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.