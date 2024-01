JBL LIVE 460NC: un'OCCASIONE da non perdere (-34%)

Le cuffie JBL LIVE 460NC sono attualmente in super sconto del 34% su Amazon, rendendo l’acquisto di questo gioiello audio un’affare irresistibile. Con la rinomata qualità del suono JBL, queste cuffie on-ear Bluetooth offrono un’esperienza audio di alta qualità con bassi potenti grazie ai loro driver da 40 mm. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo speciale di soli 86,43 euro, anziché 129,99 euro.

JBL LIVE 460NC: le scorte a disposizione sono pochissime

Una delle caratteristiche distintive di queste cuffie JBL è la cancellazione del rumore adattiva, che consente di eliminare i fastidiosi suoni ambientali. Con la funzione Ambient Aware, puoi rimanere consapevole dell’ambiente circostante, mentre il TalkThru ti permette di comunicare senza dover rimuovere le cuffie, rendendo l’esperienza d’ascolto ancora più versatile.

Grazie ai comandi e al microfono integrati nel padiglione, puoi rispondere alle chiamate in modo rapido e accedere ai servizi vocali. L’archetto in tessuto e i cuscinetti auricolari morbidi assicurano un comfort duraturo anche durante sessioni d’ascolto prolungate.

La batteria ricaricabile delle cuffie JBL LIVE 460NC offre un’autonomia straordinaria, garantendo fino a 50 ore di riproduzione audio. Inoltre, con una ricarica veloce di soli 10 minuti, puoi ottenere 4 ore di musica extra, rendendo queste cuffie ideali per chi è sempre in movimento. La funzione multipoint e l’app JBL aggiungono ulteriori livelli di praticità e personalizzazione all’esperienza d’ascolto.

Il pacchetto include non solo le cuffie JBL LIVE 460NC, ma anche un cavo di ricarica USB di tipo C, un cavo audio, una guida rapida e una scheda di sicurezza. La connettività avanzata richiede Android 6.0 per accedere alle funzioni complete di Alexa quando si utilizza questo dispositivo.

In sintesi, le cuffie JBL LIVE 460NC offrono un mix imbattibile di qualità del suono, cancellazione del rumore, comfort e durata della batteria. Approfitta dell’eccezionale sconto del 34% su Amazon oggi e immergiti in un’esperienza audio straordinaria con queste cuffie di alta gamma. Non perdere ulteriore tempo e acquistale al prezzo speciale di soli 86,43 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.