JBL Tune 510BT comode, suono ottimo e connessione multipoint: sconto 24%

Un paio di cuffie On Ear senza l’impiccio dei fili. Le JBL Tune 510BT sono eccellenti e ideali se vuoi spendere poco senza rinunciare a un audio più che ottimo. Con design pieghevole e struttura iperleggera, le indossi per ore e ore senza mai farne a meno. Le acquisti a soli 37,90€ su Amazon con uno sconto del 24% da non perdere. Apri la pagina e aggiungile al carrello al volo.

JBL Tune 510BT: tutto ciò che c’è da sapere

Sono leggere e pratiche. Trattandosi di un prodotto On Ear le indossi sopra le orecchie in una semplice mossa senza rinunciare a delle imbottiture stramorbide che non creano fastidio. Le JBL Tune 510BT sono cuffie che si adattano ad ogni esigenza, puoi portarle sempre con te grazie al design pieghevole e connetterla anche a più dispositivi in contemporanea. La connessione Multipoint effettua il passaggio istantaneo da un device all’altro senza che tu debba cliccare alcuna impostazione. Inoltre, visto che ne stiamo parlando, le connessioni garantite dal Bluetooth 5.0 sono di ottima qualità e a bassa latenza.

Collegale e inizia subito ad ascoltare la tua musica preferita senza limiti. Con un impianto audio in alta risoluzione non vengono ignorati alti e i bassi sono immersivi e potenti. Un risultato intenso per cogliere ogni sfumatura dei brani preferiti ma anche di eventuali contenuti in streaming.

Microfono integrato e batteria che dura fino a 40 ore. In altre parole, ti ricordi che devi ricaricarle solo una volta ogni tanto.

Cosa aspetti? Le magiche JBL Tune 510BT sono disponibili a soli 37,90€ su Amazon. Collegati e acquistale approfittando dello sconto del 24% con un click.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.