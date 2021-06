Attacco ransomware a JBS: pagato un riscatto da 11 milioni

Nei giorni scorsi, la divisione statunitense di JBS ha pagato un riscatto da 11 milioni di dollari ai cybercriminali che hanno colpito la sua infrastruttura informatica attraverso un attacco ransomware. Il gruppo, con sede in Brasile, rappresenta la più grande società al mondo nel settore della lavorazione della carne.

Il colosso della carne ha JBS pagato la somma chiesta

La conferma di quanto avvenuto giunge oggi direttamente dal sito ufficiale, con un comunicato che mette nero su bianco la cifra versata. Non è dato a sapere il nome della gang, ma secondo FBI si tratta di una delle più pericolose, con un modus operandi sofisticato. Riportiamo di seguito le parole attribuite a Andre Nogueira, CEO di JBS USA.

È stata una decisione molto difficile da prendere per la nostra azienda e per me personalmente. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto la scelta fosse necessaria al fine di prevenire qualsiasi potenziale rischio per i nostri clienti.

A rendere la vicenda di particolare interesse non è tanto la cifra pagata (oltre il doppio rispetto al riscatto di Colonial Pipeline, ora in parte recuperato), quanto il fatto che il passaggio della valuta sia avvenuto senza uno stop dell'infrastruttura vero e proprio: i sistemi informatici di JBS non si sono mai fermati se non in minima parte, grazie ai protocolli di sicurezza integrati e alla possibilità di contare su solidi sistemi di backup. Potrebbe dunque essere questa la nuova frontiera degli attacchi ransomware? Estorcere denaro non in seguito alla messa offline dei network colpiti, ma a fronte della minaccia di farlo.

Negli Stati Uniti l'intenzione è quella di prendere molto sul serio attacchi di questo tipo, equiparandoli a quelli di matrice terrorista: è la volontà manifestata dal Dipartimento della Giustizia a stelle e strisce.