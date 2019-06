Uomo chiave della mela morsicata, con il gruppo di Cupertino fin dai primi anni ’90, Jony Ive lascerà Apple entro la fine del 2019. A renderlo noto un comunicato pubblicato all’improvviso dall’azienda stessa. Fino ad oggi Chief Design Officer, è uno dei volti maggiormente rappresentativi del gruppo. A lui è attribuita parte del successo ottenuto, tra le altre cose, dalle linee iPhone, iPad, Mac e Watch. Meriti che gli sono riconosciuti nel saluto di Tim Cook.

Jony è una figura singolare nel mondo del design e il suo ruolo nella rinascita di Apple non può essere sopravvalutato, dall’innovativo iMac del 1998 fino all’iPhone e alle ambizioni senza precedenti dell’Apple Park sulle quali di recente ha concentrato parecchia della sua energia e passione.

Jony Ive lascia Apple per LoveFrom

Il suo futuro non sarà però poi così distante da Cupertino: diventerà il numero uno di una nuova realtà concentrata sul design, chiamata LoveFrom e che vedrà proprio nella società di Cook uno dei suoi principali clienti. Nel comunicato si legge che, sebbene impegnato in iniziative personali, Ive continuerà a lavorare a stretto contatto con Apple su diversi progetti.

Apple continuerà a a beneficiare dei talenti di Jony lavorando su progetti esclusivi direttamente con lui e attraverso il lavoro del brillante e appassionato team di design che ha messo insieme. Dopo molti anni di stretta collaborazione, sono felice che la nostra relazione continui a evolvere e guardo avanti per lavorare con Jony a lungo in futuro.

Insomma, più che un addio, una riorganizzazione del lavoro che Ive andrà a svolgere per il gruppo di Cupertino, dall’esterno. Inevitabile un assestamento nell’organigramma: Evans Hankey (Vice President di Industrial Design) e Alan Dye (Vice President di Human Interface Design), faranno ora riferimento diretto a Jeff Williams (Chief Operating Officer), quest’ultimo già impegnato nella realizzazione di prodotti come Apple Watch e in futuro maggiormente coinvolto nel team che si occupa di design.

Da Tangerine alla Regina Elisabetta

Londinese, classe 1967, Ive ha iniziato la propria carriera nella startup inglese Tangerine, trovandosi a lavorare a uno dei primi PowerBook. Nel 2006 è divenuto Sir, nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero britannico con l’onorificenza concessa direttamente dalla Regina Elisabetta. Così anticipa il suo congedo dalla mela morsicata.