Si può parcheggiare qui? Gemini risponde leggendo i cartelli

Posso parcheggiare qui? È la domanda che ci si fa ogni volta che si guarda un cartello stradale pieno di eccezioni, orari, permessi e frecce che puntano in direzioni contraddittorie. Google e Volvo hanno annunciato all’evento I/O 2026 che Gemini potrà accedere alle telecamere esterne della nuova Volvo EX60 per leggere e interpretare i cartelli del parcheggio, dire quanto tempo si può restare, se servono permessi, quali restrizioni si applicano. Se si sbaglia, almeno si può dare la colpa all’AI…

Google e Volvo: Gemini interpreta i cartelli stradali con le telecamere esterne dell’auto

L’integrazione è possibile perché la Volvo EX60 usa Android Automotive di Google come sistema operativo di bordo, con potenza di calcolo fornita dal chip Snapdragon di Qualcomm. Gemini accede alle telecamere esterne del veicolo, legge i cartelli, li interpreta e dà la risposta in linguaggio naturale.

Google immagina usi futuri oltre il parcheggio, come ricordare un cartello stradale passato, interpretare la segnaletica orizzontale, rispondere a domande su un ristorante o un punto di interesse visibile dalla macchina.

Con il supporto delle telecamere di bordo, Google Maps punta a una navigazione più intuitiva e conversazionale. La Volvo EX60 sarà tra le prime auto a ricevere la modalità immersiva, che mostra il percorso in 3D con elementi grafici realistici. Anche le indicazioni cambiano approccio, invece di istruzioni astratte come svolta a sinistra tra 200 metri , il sistema userà riferimenti visibili sulla strada, ad esempio supera il semaforo e gira a sinistra dopo la biblioteca .

I rischi

L’utilità è evidente, chiunque abbia tentato di decifrare un cartello del parcheggio in una grande città lo sa. Ma l’accuratezza è tutto. Un’interpretazione sbagliata significa una multa o, nel caso peggiore, il carro attrezzi. Google deve essere sicura che funzioni prima di lanciarlo a livello globale!