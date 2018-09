Juve e Socios.com: blockchain e token bianconeri

La Juventus è la prima squadra della Serie A a puntare sulla blockchain, con un’iniziativa messa in campo grazie alla partnership pluriennale siglata con Socios.com e finalizzata a rafforzare il brand a livello internazionale. Il club torinese annuncia oggi l’arrivo degli Official Fan Token, gettoni virtuali da acquistare e scambiare per l’interazione con il club e con gli altri tifosi

Juventus e Socios.com

Il debutto è fissato per il primo trimestre del 2019. Le transazioni saranno gestite attraverso la blockchain chiliZ alla base dell’attività di Socios e focalizzata in particolare sull’ambito sportivo. I fan bianconeri saranno in grado di acquistare i token attraverso il programma FTO (Fan Token Offering) attuato all’interno dell’applicazione ufficiale, grazie alla possibilità di scambiarli con $CHZ, la moneta della piattaforma.

A cosa serviranno nel concreto? Per la partecipazione a pool e votazioni, principalmente. I sostenitori di CR7 e compagni saranno dunque in grado di esprimere il loro parere su ancora non meglio precisate questioni legate al club. In altri termini, la stretta di mano ha l’obiettivo di consolidare la strategia di fan engagement che la Juventus ha già messo in campo a livello internazionale, al fine di coinvolgere anche i tifosi che per ragioni prettamente geografiche faticano a seguire di persona il team. Queste le parole di Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues del club bianconero.

Juventus è lieta di dare il benvenuto a Socios.com tra i nostri partners. Come club, siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita.

La blockchain per i tifosi

La Juventus non è il primo club di rilievo nel mondo del calcio a mettere in campo un’iniziativa di questo tipo: lo ha già fatto il Paris Saint-Germain e stando al sito ufficiale di Socios.com presto se ne aggiungeranno altri. La società avrà così a disposizione un nuovo strumento per rinforzare il rapporto con gli oltre 340 milioni di supporter distribuiti in tutto il mondo e con i più di 60 milioni di follower acquisiti sulle pagine social.

I dettagli economici della partnership non sono stati resi noti, così come non è dato a sapere se e in che modo la piattaforma potrà beneficiare di una sponsorizzazione legata ai match dei bianconeri. Così Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Socios.com, commenta l’annuncio.