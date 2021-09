Juve-Chelsea: scende in campo anche l'exchange Bitget

È un legame che si fa sempre più stretto quello tra mondo del calcio e universo Fintech: un'ennesima testimonianza giunge dalla collaborazione appena annunciata tra la Juventus e la piattaforma Bitget. Il logo dell'exchange, specializzato nel trading delle criptovalute, comparirà sulla manica della maglietta indossata durante le gare dai bianconeri, a partire da quella di questa sera con il Chelsea (da guardare in streaming gratis su Prime Video) per contendersi il primato nel girone di Champions League. Lo stesso varrà per i match di Serie A.

Bitget per la prima Sleeve Partnership della Juventus

Si tratta della prima Sleeve Partnership nella storia del club di Torino, siglata con la società asiatica, fondata nel 2018 e con sede a Singapore, che attraverso le pagine del sito ufficiale afferma di poter contare su 1,5 milioni di utenti a livello globale, muovendo un giro d'affari quantificato in 5,6 miliardi di dollari ogni 24 ore. Questo il commento di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus.

Siamo felici di dare il benvenuto a Bitget come primo Sleeve Partner di Juventus e aiutarli a far crescere la loro awareness presso la nostra fanbase mondiale. Lavoreremo a livello globale per supportare la crescita internazionale del nostro partner, con l’obiettivo condiviso di rivolgerci a un’audience sempre più ampia.

Ufficiale @bitgetglobal è Official Sleeve Partner di Juventus! — JuventusFC (@juventusfc) September 28, 2021

Tra gli asset disponibili sull'exchange tutte le monete virtuali più note, da Bitcoin a Ethereum. Chiudiamo con il commento di James Lee, Global Strategy Officer di Bitget.