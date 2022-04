JWST: inizia la calibrazione degli strumenti

La NASA ha comunicato che il MIRI (Mid-Infrared Instrument) ha raggiunto la sua temperatura operativa, grazie al sistema di raffreddamento attivo. Gli ingegneri verificheranno ora il funzionamento scattando una serie di immagini. Successivamente si procederà all’ultima fase, ovvero la calibrazione di tutti gli strumenti del James Webb Telescope.

Prima di avviare gli esperimenti scientifici è necessario completare la lunga procedura di allineamento della ottiche. Le prime sei fasi sono state portate a termine, mentre l’ultima verrà eseguita solo quando il MIRI raggiungerà la temperatura di esercizio, ovvero 7 Kelvin (-266° C). Il raffreddamento degli altri strumenti è passivo (basta la schermatura solare del telescopio). Quello del MIRI richiede un refrigeratore criogenico ad elio.

Cool news! Webb’s MIRI instrument recently passed through its critical “pinch point” and cooled to just a few kelvins above absolute zero, which is the coldest you can go: https://t.co/jjE7xTal0O

Wondering why MIRI is extremely chill? Thread ❄️ pic.twitter.com/a9l7lcZ645

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 13, 2022