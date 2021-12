JWST: iniziata l'apertura della schermatura solare

Da qualche ora è iniziata una delle procedure più delicate, ovvero l'apertura della schermatura solare che protegge il James Webb Space Telescope. I primi due step sono stati completati con successo, ma nei prossimi quattro giorni verranno eseguite le fasi più critiche, considerato il numero di parti meccaniche in movimento. La NASA ha intanto comunicato che il telescopio può rimanere nello spazio oltre i 10 anni previsti.

L'unica operazione programmata prima del lancio è l'apertura dei pannelli solari, avvenuta dopo circa 29 minuti. Tutte le altre fasi sono gestite attraverso comandi inviati dalla Terra. La NASA ha quindi aperto le due strutture (frontale e posteriore) che contengono i cinque strati della schermatura solare, oltre a numerosi cavi, pulegge e meccanismi di rilascio.

La posizione finale è stata raggiunta in 20 e 18 minuti, rispettivamente per la struttura frontale (Forward Sunshield Pallet) e posteriore (Aft Sunshield Pallet), ma l'intera operazione è durata diverse ore, in quanto è necessario monitorare le temperature, riscaldare i componenti e configurare il software.

