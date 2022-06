JWST: prima immagine a colori il 12 luglio

La NASA ha finalmente comunicato la data che attendevano da tempo gli scienziati. Il James Webb Space Telescope invierà sulla Terra la prima immagine a colori il 12 luglio 2022. Nel frattempo continua la lunga procedura di calibrazione dei quattro strumenti che verranno utilizzati per le osservazioni scientifiche. Gli appassionati possono seguire le varie fasi sul sito dedicato.

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato da un razzo Ariane 5 il 25 dicembre 2021. Durante il lungo viaggio verso il punto di Lagrange L2 (circa 1,5 milioni di Km dalla Terra) sono stati aperti la schermatura solare, le due ali dello specchio primario e lo specchio secondario. È stato quindi effettuato l’allineamento dei segmenti dello specchio primario e atteso il raggiungimento della temperatura di esercizio del MIRI ((Mid-Infrared Instrument).

Dopo aver completato l’allineamento delle ottiche di tutti gli strumenti è iniziata la procedura di calibrazione che durerà circa due mesi (quindi fino a giugno). Nel video pubblicato su YouTube vengono illustrate le caratteristiche dei quattro strumenti:

La prima immagine a colori e i dati delle osservazioni spettroscopiche verranno registrati il 12 luglio 2022. Gli scienziati della NASA, in collaborazione con ESA (European Space Agency) e CSA (Canadian Space Agency), hanno preselezionato una serie di target, tra cui verrà scelto quello che il telescopio immortalerà con i suoi sensori ad infrarossi.

🗓 July 12 — Save the date!

Count down with us to the big reveal of Webb’s first full-color images and spectroscopic data: https://t.co/hyZAYXvwfN

Want a hint on how Webb will #UnfoldTheUniverse? Read more: https://t.co/tv4SBRv9xI pic.twitter.com/FDDv1poFFa

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 1, 2022