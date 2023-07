Kaspersky: con meno di 3 euro al mese metti in cassaforte la tua privacy

Da anni Kaspersky è un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica. Oltre alla suite di protezione completa contro le minacce online, Kaspersky mette a disposizione dei suoi utenti anche il pacchetto VPN Secure Connection, un servizio che consente di connettersi a una rete virtuale privata sicura, privata ed estremamente veloce.

Oggi è in offerta speciale a 33,99 euro, circa 2,8 euro al mese per i primi 12 mesi, anziché 45,99 euro, per effetto dello sconto del 26%. Disponi inoltre della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto, quindi se il servizio non dovesse piacerti sei sempre libero di ottenere il rimborso gratuito entro un mese dalla compravendita.

Kaspersky VPN Secure Connection: i primi 12 mesi in sconto del 26%

Con il piano VPN Secure Connection, Kaspersky offre un servizio VPN sicuro per un totale di cinque dispositivi. Dalla protezione dell’indirizzo IP quando si è connessi agli hotspot Wi-Fi pubblici al grande lavoro dietro le quinte per prevenire eventuali fughe di dati, mettendo al sicuro le informazioni personali, passando per la protezione dei dispositivi smart home connessi alla rete Wi-Fi domestica: tutte funzionalità che pongono Kaspersky all’avanguardia in tema di sicurezza personale.

L’altro principale punto di forza di VPN Secure Connection è la velocità. Nell’ultimo test eseguito da AV-TEST, la VPN di Kaspersky è stata premiata con il riconoscimento di vincitrice indiscussa. Un dato significativo, che dimostra quanto veloce sia il servizio di rete virtuale privata progettato da Kaspersky.

Scegli il piano annuale di Kaspersky VPN Secure Connection per beneficiare del 26% di sconto e risparmiare così una bella somma di denaro nei primi dodici mesi.

