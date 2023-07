Kaspersky e la sicurezza mobile: come proteggere i tuoi dati

I dispositivi mobili di ultima generazione offrono tutta una serie di funzioni impensabili fino a qualche anno fa. Da un lato questo rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto al passato, dall’altro però è inevitabile l’aumento di nuovi rischi per la sicurezza.

Basti pensare ad esempio ad attività quali gli acquisti online, i bonifici e altre operazioni bancarie, la stessa navigazione sul web: è fondamentale che vengano prese delle precauzioni affinché ci si assicuri una protezione ottimale rispetto ad eventuali malware e attacchi di malintenzionati.

Al di là di alcuni comportamenti da assumere, è essenziale dotarsi di una soluzione per la protezione di smartphone e tablet efficace come quella presente nelle suite Kaspersky Premium disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di Punto Informatico fino a gennaio 2024.

Un software di sicurezza per dispositivi mobili e computer in grado di proteggere le attività online senza per questo compromettere la velocità e l’esperienza d’uso degli stessi.

Seguono ora alcuni consigli pratici di Kaspersky per mantenere al sicuro i dati presenti sui propri dispositivi mobili.

Bloccare lo schermo del telefono

Nel 2023 può sembrare un’azione ovvia, sono ancora in tanti però a non preoccuparsene più di tanto. Ci stiamo riferendo al blocco dello schermo del telefono, un’azione tanto semplice quanto fondamentale per evitare che una persona malintenzionata possa accedere ai dati sensibili dopo aver messo le mani sul telefono.

Usare la crittografia dei dati

Oggi numerosi dispositivi mobili dispongono della funzionalità che consente di crittografare le informazioni sensibili. È importante accertarsi di utilizzarla in maniera corretta, in modo da bloccare l’accesso ai dati personali memorizzati nel telefono in caso di furto di quest’ultimo.

Controllare le app installate sul telefono

Le app degli smartphone Android sono solite inviare notifiche di richieste di accesso e/o autorizzazioni. Il consiglio degli esperti di sicurezza di Kaspersky è di monitorare con attenzione quanto viene riportato in queste notifiche e assegnare l’autorizzazione o meno in maniera consapevole.

Disattivare il Bluetooth

Il modulo Bluetooth rende più vulnerabile sia lo smartphone che il tablet di fronte ai cyberattacchi. Ecco perché è importante disattivare la funzione del Bluetooth quando non se ne ha bisogno, così da correre meno rischi e ridurre contemporaneamente il consumo della batteria.

Scegliere una soluzione di sicurezza completa per i dispositivi mobili

La stragrande maggioranza delle persone fatica a capire che i telefoni moderni sono equiparabili in tutto e per tutto ai computer. Quanti userebbero un PC senza un buon antivirus? E quanti invece usano uno smartphone senza alcuna protezione?

La soluzione ideale è dotarsi di un adeguato programma anti-malware in grado di difendere tutti i dispositivi mobili da eventuali attacchi cybercriminali. In più è bene anche accertarsi che i database antivirus siano aggiornati con una regolare frequenza.

Tra i programmi di riferimento a livello internazionale per la sicurezza dei dispositivi mobili, Kaspersky riveste un ruolo di primo piano. Merito di una suite completa che offre tante funzionalità importanti, tra cui:

protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware

navigazione web sicura

eliminazione dei virus esistenti

anti-phishing

protezione dei pagamenti

rilevamento stalkerware

controllo fughe di dati

verifica sicurezza password

password manager

rilevamento accesso remoto

Kaspersky è disponibile in tre differenti piani – Standard, Plus e Premium, quest’ultimo disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di Punto Informatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.