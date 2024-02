Kaspersky Premium: protezione completa a prezzo scontato del 60%

Il mondo digitale è la tua seconda casa? Se è così, devi essere consapevole che tutti i giorni, milioni di minacce tentano di violare la tua privacy e la tua sicurezza. Soluzioni come Kaspersky Premium sono state appositamente create per garantire protezione completa, spingendosi ben oltre la semplice difesa antivirus.

Quindi, Kaspersky Premium non soltanto tiene lontani i virus informatici, ma si comporta come un vero e proprio scudo usando tecnologie all’avanguardia per rilevare e neutralizzare le minacce prima che possano danneggiare il tuo dispositivo.

Kaspersky Premium: protezione totale e monitoraggio dei dati

Le fughe dei dati sono un problema molto serio. Adesso, se ti affidi a Kaspersky Premium, verranno costantemente monitorai per impedire che ciò accada. In questo modo, non rischierai che i tuoi dati bancari finiscano nelle mani dei criminali informatici.

Per quanto riguarda la tua privacy online, a proteggerla ci pensa il servizio VPN, mentre il Password Manager protegge le tue credenziali di accesso.

Grazie alla VPN, potrai navigare in anonimato e in sicurezza, senza che le tue attività online vengano tracciate e senza la fastidiosa pubblicità. Inoltre, è in grado di ottimizzare i tuoi dispositivi, rendendoli più veloci e reattivi.

Il piano Premium di Kaspersky consente di proteggere tutta la famiglia. Con Kaspersky Safe Kids, in offerta per un anno, potrai tenere sotto controllo l’attività online dei tuoi figli.

Ma quanto costa questo piano? Grazie all’offerta promozionale attuale, lo sconto del 60% fa scendere il prezzo da 79,99 euro a 34,99 euro.

Vogliamo avvisarti che questa promo è a tempo limitato; quindi, se vuoi abbonarti, il consiglio è di farlo subito. Basta che clicchi sul bottone qui sotto, accedi alla pagina ufficiale dell’offerta e acquisti l’antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.