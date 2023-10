Kaspersky: protezione da virus e VPN illimitata con sconto del 56%

Kaspersky è uno degli antivirus più conosciuti e amati dagli utenti. Offre un alto grado di sicurezza, proteggendo computer e dispositivi mobile da virus o malware in modo efficiente ed efficace. Nella sua versione gratuita, Kaspersky ti offre una protezione completa da virus, malware, ransomware, ma anche un servizio di rilevamento stalkerware, ovvero ti avvisa se qualche app malevola su PC o mobile tenta di spiare le tue attività. Tuttavia, i piani a pagamento, oggi in promozione, offrono anche delle interessanti funzioni aggiuntive, come la VPN illimitata e la protezione dei pagamenti online.

Kaspersky: fino al 56% di sconto sui piani Standard, Plus e Premium

Questo antivirus dispone di tre piani di abbonamento. Il primo, Kaspersky Standard offre protezione in tempo reale contro ogni minaccia, protezione dei pagamenti online e ottimizzazioni delle prestazioni del PC. Adesso è disponibile al prezzo di 19,99 euro all’anno, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo originario. La versione Kaspersky Plus aggiunge anche la VPN illimitata e il controllo contro le fughe di dati personali. Il suo prezzo è di 29,99 all’anno, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di partenza. Il vero affare è però l’abbonamento a Kaspersky Premium, in offerta limitata a 34,99 euro all’anno, con il supersconto del 56% rispetto al prezzo originario. Questo piano aggiunge la protezione dell’identità, il controllo e la rimozione di virus da parte esperti, ma anche il servizio Kaspersky Safe Kids.

Grazie all’intelligenza artificiale (inclusa in tutti i piani a pagamento), questo pratico antivirus è in grado di rilevare e rimuovere ogni tipo di minaccia online, anche sconosciuta. La tua privacy sarà sempre al sicuro poiché ogni tentativo di accedere alla webcam, al microfono o di tracciare le tue attività verrà bloccato. Inoltre, è anche prevista la verifica dei siti web e delle e-mail prima che queste vengano aperte. Per una maggiore sicurezza potrai attivare l’estensione Kaspersky Security sul tuo browser. Questa ti consente di per proteggere le tue attività online ed effettuare operazioni bancarie e pagamenti in modo sicuro. Infine, potrai programmare le scansioni dell’antivirus, scegliere quali notifiche desideri ricevere e mettere in pausa gli aggiornamenti del PC mentre lavori o giochi. Vuoi una protezione completa da ogni minaccia? Scegli Kaspersky.

