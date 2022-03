Kaspersky risponde alla Germania: decisione politica

Mentre l’Italia si interroga sull’uso delle soluzioni di sicurezza dell’azienda russa (che ha garantito massima sicurezza e trasparenza), la Germania ha deciso di sostituire i software di Kaspersky. La software house ha rilasciato un comunicato per evidenziare che si tratta di una decisione politica, non basata sulla valutazione tecnica dei prodotti.

Kasperky risponde al BSI tedesco

L’ufficio federale per la sicurezza dell’informazione (BSI) aveva consigliato ieri di sostituire i software di Kaspersky con soluzioni alternative, in quanto dispongono di privilegi di alto livello che potrebbero essere sfruttati a scopo di spionaggio. Gli antivirus di Kaspersky, come quelli di altre aziende, mantengono una connessione permanente e cifrata con server remoti per il download degli aggiornamenti.

Il BSI teme che il governo russo possa costringere Kaspersky ad utilizzare gli antivirus per eseguire attacchi informatici contro i suoi clienti tedeschi, in particolare contro aziende e agenzie governative che gestiscono infrastrutture critiche e si occupano della sicurezza nazionale. L’ufficio federale suggerisce quindi di pianificare la sostituzione dei prodotti Kaspersky.

Un portavoce della software house russa ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Riteniamo che questa decisione non si basi su una valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky, ma sia presa su basi politiche. Continueremo a garantire ai nostri partner e clienti la qualità e l’integrità dei nostri prodotti e lavoreremo con BSI per chiarimenti in merito alla sua decisione e per risolvere le sue preoccupazioni e quelle di altre autorità di regolamentazione. Riteniamo che la trasparenza e la continua implementazione di misure concrete per dimostrare il nostro impegno duraturo per l’integrità e l’affidabilità nei confronti dei nostri clienti siano fondamentali. Kaspersky è una società di sicurezza informatica globale privata e, in quanto società privata, non ha alcun legame con il governo russo o con qualsiasi altro governo.

Kaspersky sottolinea inoltre che i file sospetti, condivisi volontariamente dagli utenti, sono elaborati in due data center che si trovano a Zurigo, mentre i dati statistici sono elaborati dai server della Kaspersky Security Network che si trovano in diversi paesi, tra cui la Germania. Tutti i clienti possono esaminare la documentazione e il codice sorgente dei vari prodotti, tra cui Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Security Center.