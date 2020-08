La sicurezza di Kaspersky oggi in sconto del 30%

Mantenere al sicuro i propri computer e i propri dispositivi non è più un’opzione. Tra malware, phishing, ransomware e furti d’informazioni la protezione dei nostri dati non può più essere delegata alla buona sorte. A tutti coloro alla ricerca di una soluzione efficace e affidabile consigliamo quelle proposte da Kaspersky, un nome una garanzia: sono oggi in sconto del 30% sul sito ufficiale.

Kaspersky: offerte su Internet Security e Total Security

Internet Security include strumenti per una protezione antivirus avanzata tutelando la privacy e il portafogli su Windows, macOS, Android e iOS, bloccando cryptolocker, tracking durante la navigazione, spyware e accessi non autorizzati alla webcam con inoltre 200 MB di traffico VPN al giorno per la crittografia dei dati inviati e ricevuti. Scegliendo invece Total Security l’utente ha la possibilità di accedere anche a funzionalità avanzate come Password Manager, backup automatico e Safe Kids per il parental control su tutti i dispositivi connessi al proprio account.

Con l’offerta di oggi Kaspersky propone sul proprio sito ufficiale un anno della suite Internet Security a 34,99 euro (anziché 49,99 euro) per un dispositivo e di Total Security a 41,99 euro (invece di 59,99 euro) sempre per un dispositivo. Se lo si desidera al termine del periodo sarà possibile disdire il rinnovo senza alcuna spesa aggiuntiva.