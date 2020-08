-20% per il laptop HP 15s in offerta su Unieuro

Compatto ed elegante, HP 15s è un laptop adatto a chi non vuole scendere a compromessi in termini di spazio disponibile per la gestione di applicativi e finestre grazie al suo ampio schermo supportato da un comparto hardware adeguato ai software per la produttività così come alla riproduzione dei contenuti multimediali. Oggi è in offerta al prezzo di 399,99 euro sullo store online di Unieuro.

Offerte laptop: il modello HP 15s a 399,99 euro

Vediamo quali sono le più importanti specifiche tecniche del modello 15s-eq1040nl: display da 15,6 pollici con risoluzione 1366,768 pixel, processore AMD Ryzen 3 3250U, GPU integrata AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM DDR5, unità SSD di tipo PCIe NVMe da 128 GB per lo storage, webcam TrueVision HD, microfono, modulo WiFi, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A e una di tipo C, jack audio da 3,5 mm, uscita video HDMI, altoparlanti stereo e batteria da 41 Wh con un’autonomia dichiarata che supera le sette ore di utilizzo con una sola ricarica.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Tutto questo oggi con il 20% di sconto sul prezzo di listino, a 399,99 euro anziché 499,99 euro. La spedizione è gratuita con consegna a domicilio immediata. Un’offerta da non lasciarsi fuggire in vista del Back to School o Back to the Office, ma anche per lo smart working o la didattica a distanza da casa.