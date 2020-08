Stampante laser Samsung a soli 39,99 euro

Adatta all’uso in ufficio oppure per chi lavora da casa in smart working, Samsung Xpress SL-M2026 è una stampante laser in bianco e nero con risoluzione che arriva a 1200×1200 dpi proposta oggi sullo store online di Unieuro al prezzo di 39,99 euro anziché a 59,99 euro come da listino.

La stampante laser di Samsung oggi in offerta

È dotata di un cassetto per il caricamento dei fogli che ne accoglie fino a 150 in formato A4 e fa della semplicità d’uso il suo principale punto di forza: solo due i pulsanti presenti, uno per l’accensione e un altro per stampare ciò che si vede in quel momento sullo schermo del computer collegato. La velocità arriva fino a 20 pagine al minuto. Garantito inoltre il supporto a Google Cloud Print per gestire i documenti da qualsiasi dispositivo (smartphone compresi) e da qualunque posizione.

Tutto questo oggi in offerta con lo sconto del 33% sul prezzo di listino. Il ritiro in uno dei tanti punti vendita Unieuro d’Italia è gratuito, mentre se si sceglie la spedizione a domicilio bisogna mettere in conto una spesa aggiuntiva di 9,99 euro.