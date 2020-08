Esclusiva Prime: Lenovo Yoga S940 a meno di € 1000

Ottimo per il lavoro in modalità smart working grazie a una scheda tecnica di fascia alta, Lenovo Yoga S940 oggi è proposto su Amazon al prezzo di 999,99 euro. Un laptop con schermo IPS e Full HD da 14 pollici caratterizzato da un profilo sottile e dal design ricercato con cornici di pochi millimetri a circondare il display. Attenzione, però: non è questa un’offerta aperta a tutti, benché chiunque con pochi click abbia la possibilità di farla propria.

Lenovo Yoga S940: la super-offerta di Amazon Prime

Le specifiche tecniche vedono la presenza di un processore Intel Core i5-1035G4, scheda grafica Intel HD 620, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 256 GB per lo storage dei contenuti, altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, modulo WiFi, Bluetooth 5.0, porte USB-C (con Thunderbolt), jack audio combinato da 3,5 mm e batteria con ricarica rapida. Il tutto in dimensioni pari a 31,9×19,7x 1,22 cm e con un peso di soli 1,2 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo: Lenovo Yoga S940 con il 33% di sconto sul prezzo di listino ci risulta essere al momento la migliore offerte in circolazione per il segmento laptop.

L’offerta è ottima, ma riservata esclusivamente ai clienti del servizio Prime di Amazon. Se non si è abbonati è possibile tuttavia usufruire dei 30 giorni di iscrizione gratuita e valutare poi eventualmente se confermare la sottoscrizione al termine del periodo oppure annullarla senza alcuna spesa aggiuntiva. Insomma: ci si iscrive, si acquista il laptop in offerta esclusiva e poi si ha un mese di tempo per capire se Prime possa fare o meglio al caso proprio. Ma intanto il laptop sarà già sulla propria scrivania.