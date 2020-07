Il lettore SumUp oggi in super sconto su Amazon

Un’occasione che potrebbe interessare ristoratori, esercenti e professionisti: oggi SumUp Air è proposto da Amazon tra le “Offerte del giorno” al prezzo di 22,94 euro, molto meno della metà rispetto a quanto prevede il listino (59,99 euro). Consente di accettare pagamenti con carte di credito anche in movimento e con modalità contactless.

SumUp: solo oggi il lettore a -62%

Un device che fa della semplicità e della versatilità i suoi punti forti: la configurazione richiede pochi minuti e funziona senza fili grazie alla batteria interna con autonomia sufficiente per eseguire fino a 500 transazioni. Fornito inoltre dal produttore un supporto gratuito continuo via telefono, email o chat a cui rivolgersi in caso di necessità. Non sono previsti abbonamenti né contratti: si versa soltanto l’1,95% di commissione sui movimenti.

È compatibile con le carte dei circuiti Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay oltre che con le tecnologie Google Pay e Apple Pay. La spedizione è gratuita per gli abbonati al servizio Prime di Amazon. Chi desidera approfittare dell’offerta con il 62% di sconto sul prezzo di listino lo faccia in fretta: è valida solo per la giornata di oggi.