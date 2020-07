Sconti Unieuro: HP Slim Desktop S01 a -15%

Tra le offerte “Sottocosto” proposte oggi da Unieuro quella relativa a HP Slim Desktop S01-aF0015nl può rivelarsi un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un nuovo PC. Offre tutto ciò che serve per lavoro, studio e intrattenimento, a casa oppure in ufficio: è acquistabile al prezzo di 379,99 euro anziché a 449,99 euro come da listino.

Il computer HP Slim Desktop S01 oggi in sconto

Nella scheda delle specifiche tecniche spiccano il processore AMD Ryzen 3 3250U affiancato da GPU Radeon, 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per lo storage. Presenti inoltre quattro porte USB 3.1 sulla parte frontale, altre due USB 2.0 sul retro, uscite video HDMI e VGA, jack audio da 3,5 mm, slot Ethernet, modulo WiFi, Bluetooth 4.2 e Kensington Security Slot. Tutto questo in un case dal design elegante, dalle dimensioni compatte (9,5×30,3×27 cm) e con un peso che si attesta a 3,02 Kg.

Il sistema operativo preinstallato al momento dell’acquisto è Windows 10 in versione Home con licenza ufficiale. La spedizione è immediata e gratuita, inclusa nello sconto del 15% sul prezzo di listino a cui oggi Unieuro propone HP Slim Desktop S01-aF0015nl.