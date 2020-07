Mini PC Acute Angolo AA: design e potenza a -43%

Non passerà certo inosservato sulla scrivania: Acute Angolo AA è un mini PC dal look alquanto particolare, che in dimensioni piuttosto compatte racchiude la potenza di calcolo necessaria per gestire operazioni di base nell’ambito della produttività, della didattica a distanza e dell’intrattenimento multimediale. Oggi è offerto al prezzo scontato di 135,88 euro su Gearbest.

Offerte Gearbest: il particolare mini PC di Acute

Questa la scheda delle specifiche tecniche: processore quad core Intel Apollo Lake N3450, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR3, memoria eMMC da 64 GB affiancata da unità SSD da 128 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, tre porte USB 3.0, uscita video HDMI e jack audio da 3,5 mm. Il tutto racchiuso in un design alquanto particolare come si può vedere dalle immagini, con profilo triangolare e un case realizzato in legno e alluminio.

La piattaforma Windows 10 è preinstallata. Il sistema è progettato in modo da favorire la dissipazione del calore tramite la silenziosa ventola integrata. L’offerta per Acute Angolo AA con lo sconto del 43% sul prezzo di listino è comprensiva delle spese di spedizione.