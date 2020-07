Il laptop Lenovo IdeaPad in offerta a 249 euro

Perfetto per la didattica a distanza o per la gestione di posta elettronica o documenti in smart working, Lenovo IdeaPad 14IGL05 è un laptop dalle dimensioni compatte che fa del costo contenuto e della versatilità i suoi punti di forza. Oggi è proposto sullo store online di Mediaworld al prezzo di 249,00 euro anziché a 299,99 euro.

IdeaPad: laptop Lenovo in sconto su MediaWorld

Ecco le specifiche tecniche: display da 14 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel Celeron N4020, chip grafico Intel INTEL UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 64 GB per lo storage, uscita video HDMI, lettore per schede SD, altoparlanti stereo da 1,5 W con supporto alla tecnologia Dolby Audio, modulo WiFi, Bluetooth 4.2, webcam, microfono, tastiera con pulsanti funzione, touchpad, due porte USB 3.1, jack da 3,5 mm per cuffie o auricolari e batteria da 32 Wh.

Il tutto in dimensioni pari a 32,7×1,77×23,5 cm e con un peso che si attesta a circa 1,4 Kg. Il sistema operativo preinstallato su Lenovo IdeaPad 14IGL05 è Windows 10 in modalità S. La spedizione è immediata e gratuita verso tutta Italia, inclusa nel prezzo di 249,00 euro.