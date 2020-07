Una base per raffreddare il laptop a meno di € 10

Mai come nella stagione estiva chi si trova a dover lavorare su un laptop si accorge di quanto possa essere fastidioso e talvolta pericoloso il problema del surriscaldamento: fortunatamente basta una base con ventola per dissipare il calore ed evitare spiacevoli inconvenienti. Qui segnaliamo quella oggi in offerta su Amazon al prezzo di 9,25 euro. Una piccola cifra per una grande utilità, soprattutto quando non si hanno esigenze particolari se non la necessità di contribuire al raffreddamento del laptop durante i picchi di caldo dell’estate.

Offerte Amazon: base per raffreddare laptop a prezzo stracciato

Il diametro della ventola è 140 mm, sufficiente per movimentare la quantità di aria necessaria mantenendo un adeguato livello di silenziosità (inferiore ai 14 dB). L’inclinazione è regolabile in altezza così da garantire un’esperienza ergonomica in ogni situazione, alla scrivania oppure in viaggio.

Il supporto, marca Tacens e modello ANBC2, si alimenta semplicemente connettendo il cavo USB in dotazione a una porta del computer. È presente uno slot ulteriore così da poter collegare una qualsiasi periferica. La spedizione è immediata e gratuita, inclusa nel prezzo di 9,25 euro, per i clienti abbonati al servizio Prime di Amazon.