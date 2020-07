Surface Pro X in offerta a meno di 1000 euro

La configurazione base del Surface Pro X oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 978,99 euro anziché a 1.169,00 euro come da listino Microsoft. È il più versatile dispositivo 2-in-1 della gamma proposta dal gruppo di Redmond, spinto dal processore SQ1 appositamente progettato in collaborazione con Qualcomm e dotato della versione completa di Windows 10.

Microsoft Surface Pro X in sconto su Amazon

Queste le specifiche tecniche più importanti: display da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel, 8 GB di RAM, unità SSD da 128 GB per lo storage, GPU Adreno 685, due porte USB-C, altoparlanti stereo da 2 W con supporto Dolby Audio, WiFi, Bluetooth 5.0 e fino a 13 ore di autonomia dichiarata. Il tutto in dimensioni pari a 28,7×20,8×0,7 cm e con un peso che si attesta a 776 grammi.

La disponibilità è immediata con consegna a domicilio gratuita. Se si desidera acquistare il bundle con la testiera si sale invece al prezzo di 1.077,98 euro, così da poter disporre di un’esperienza laptop completa.