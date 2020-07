L'offerta Amazon per una scrivania in ordine

Organizzare in modo ottimale gli spazi sulla scrivania, in ufficio oppure a casa se si lavora in smart working, è essenziale per rimanere produttivi senza stress e senza finire circondati dal disordine. A questo proposito segnaliamo oggi un supporto per la stampante dal costo accessibile: il modello Exponent 42807, realizzato in plastica robusta e nella colorazione nera, è oggi offerto in sconto al prezzo di 28,59 euro su Amazon.

Stampante e scrivania in ordine con questo supporto

Garantisce la resistenza per pesi fino a 40 Kg e dispone di tre vassoi con supporti estraibili in cui riporre risme di carta, documenti, buste o etichette. È inoltre dotato di un connettore di sicurezza che consente la sovrapposizione del prodotto con un’altra unità dello stesso tipo.

Le recensioni raccolte dai clienti Amazon che hanno già acquistato Exponent 42807 parlano di un prodotto di qualità, un organizer utile per mantenere la postazione di lavoro o studio in ordine. L’offerta di oggi con lo sconto del 13% sul prezzo di listino prevede la spedizione gratuita per gli abbonati al servizi Prime.