Sconto del 62% per la microSD SanDisk da 128 GB

Mai più senza spazio a disposizione su smartphone, tablet, fotocamere o PC: una microSD da 128 GB può tornare utile per immagazzinare immagini, filmati, audio, file e documenti di ogni tipo, anche come soluzione di backup da portare sempre con sé senza occupare spazio. Quella di SanDisk è oggi proposta in offerta su Amazon con un forte sconto al prezzo di 40,09 euro.

La microSD da 128 GB di SanDisk in offerta su Amazon

Un’unità di classe 10 con velocità nel trasferimento dei dati che arriva fino a 100 MB/s in soli 14,99×10,92×1,02 millimetri. In dotazione anche l’adattatore necessario per la lettura e la scrittura inserendola negli slot SD, talvolta presenti sui laptop oppure su fotocamere e videocamere al posto di quelli più piccoli microSD.

La spedizione è immediata e gratuita, inclusa nello sconto del 62% sul prezzo di listino. A certificare la qualità del dispositivo il marchio SanDisk, uno dei più noti e longevi nel mercato delle soluzioni per lo storage, con alle spalle una lunga esperienza nella produzione di memorie destinate agli utilizzi più differenti.