Con velocità fino a 550 MB/s in lettura e 520 MB/s in fase di scrittura, la SSD da 1 TB della serie Samsung 860 QVO è la scelta ideale per uno storage senza compromessi in termini di performance su PC, workstation e NAS. Gli interessati all’acquisto non perdano tempo approfittando oggi dello sconto di Amazon che la mette in vendita al prezzo di 103 euro.

Offerta SSD: Samsung 860 QVO da 1 TB a -35%

Alla base del funzionamento la tecnologia flash MLC NAND a 4 bit di Samsung che riduce al minimo i tempi di attesa per il caricamento del sistema operativo e quelli per l’elaborazione (caricamento e salvataggio) dei contenuti. Un’unità con fattore di forma 2,5 pollici e interfaccia SATA 6 Gb/s retrocompatibile con SATA 3 Gbps e SATA 1.5 Gbps.

La spedizione della SSD Samsung 860 QVO da 1 TB oggi in offerta su Amazon con il 35% di sconto sul prezzo di listino è immediata e gratuita.