Microsoft 365, sconto del 39% su Amazon

39% di sconto e la ripartenza post-estate sarà migliore per tutta la famiglia. Oggi è infatti disponibile (solo per poche ore) in forte offerta Microsoft 365, il pacchetto per la produttività che ha sostituito Office 365 sia nella nomenclatura che nei progetti del gruppo di Redmond. Il pacchetto disponibile è quello “Family”, attivabile per 6 utenti, per 12 mesi, su un numero illimitato di dispositivi. Il prezzo, solo fino alla mezzanotte di oggi, è pari a 59,99 euro invece dei tradizionali 99 euro (quindi con ben 39 euro di risparmio se si sceglie l’opzione di attivazione offerta da Amazon).

Microsoft 365, 39% di sconto

Microsoft 365 comprende applicazioni quali Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, “sempre aggiornate con la versione più recente e che includono specifiche funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuove tipologie di dati in Excel“. Ma non solo: chiunque vada a siglare l’abbonamento si trova a disposizione anche 1TB di spazio di archiviazione remoto grazie ad uno spazio omaggio su OneDrive, potendo così archiviare facilmente immagini, video o documenti di utilità per tutta la famiglia.

Attenzione ad un particolare ancor più interessante: sebbene l’offerta sia relativa alla possibilità di ricevere il codice di attivazione di Microsoft 365 a prezzo scontato via posta (con tempi di invio pari a “1-2 mesi”), in realtà è possibile ricevere medesimi codici via mail e all’istante. Si tratta infatti semplicemente di scegliere l’opzione “Codice d’attivazione via email” e si potrà avere medesimo beneficio a medesimo prezzo. In entrambi i casi si tratta del miglior prezzo in assoluto a cui è stato possibile accedere a Microsoft 365 dall’esordio della nuova suite ad oggi.

Insomma: 39% di sconto e 39 euro di avanzo con spedizione immediata e possibilità di attivare Microsoft 365 su tutti i dispositivi in uso in famiglia (Windows, Mac, iOS e Android) , purché l’acquisto avvenga entro la mezzanotte di oggi. Basta un click.