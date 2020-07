Design ergonomico e simmetrico adatto anche ai mancini, 1.000 dpi per una precisione senza compromessi nel rilevare i movimenti: HP 200 è un mouse wireless progettato per adattarsi alle esigenze di chi trascorre molto tempo al computer, sia esso un modello desktop o laptop. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 9 euro anziché a 12,99 euro.

HP 200: il mouse wireless a -31% su Amazon

Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS, offre una rotella centrale per lo scorrimento e due pulsanti laterali: niente di superfluo, ma tutto il necessario per operare comodamente con qualsiasi software. Il dongle USB che funge da ricevitore è incluso nella confezione.

Le dimensioni sono 5,8×9,5×3,4 cm, il peso si attesta a 77,1 grammi. Per l’alimentazione sono necessarie due batterie AAA. Come scritto in apertura oggi HP 200 è proposto su Amazon con il 31% di sconto sul prezzo di listino. La consegna è gratuita e immediata per gli abbonati al servizio Prime.