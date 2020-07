Le cornici sottili che circondano il pannello di Philips 271E1SCA seguono il profilo curvo del monitor che con i suoi 27 pollici di diagonale mette a disposizione una superficie sufficiente per gestire più finestre in contemporanea, in perfetto stile multitasking. Oggi è in sconto su Amazon al prezzo di 151,04 euro.

Sconti Amazon: monitor curvo Philips 271E1SCA a -16%

Sul retro sono presenti gli ingressi HDMI e VGA per connettere il computer o altre fonti video. La risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel), il tempo di risposta si attesta a 8 ms. Tra le altre caratteristiche si segnala la tecnologia Low Blue Light per non affaticare gli occhi riducendo l’emissione di luce blu, utile soprattutto durante le sessioni di lavoro o studio in notturna.

Gli altoparlanti inclusi di Philips 271E1SCA consentono di riprodurre la componente audio senza dover ricorrere a speaker esterni. Tutto questo oggi su Amazon con uno sconto del 16% sul prezzo di listino. La consegna è gratuita e immediata.