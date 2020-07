Dimensioni estremamente compatte, tanto spazio in cui salvare i file e prestazioni al top: è quanto offre la SSD portatile da 240 GB del marchio PNY oggi disponibile al prezzo di 39,99 euro su Amazon, con spedizione gratuita e immediata. Un dispositivo per lo storage che si può connettere a qualsiasi computer con sistema operativo Windows o macOS.

PNY: SSD portatile da 240 GB a 39,99 euro su Amazon

La velocità arriva a 430 MB/s in fase di lettura e a 420 MB/s in scrittura. Tra i punti di forza un guscio costruito in alluminio così da resistere anche in caso di sollecitazioni o cadute accidentali, tenendo al sicuro i documenti e i contenuti immagazzinati. La connessione avviene tramite cavo USB 3.1 fornito in dotazione.

L’ingombro è di soli 6×3,6x 0,9 cm, il peso si attesta a 36,3 grammi. Tutto questo al prezzo di 39,99 euro e come già scritto in apertura con consegna immediata e gratuita. Chi ha bisogno di più spazio può scegliere i modelli da 480 GB (64,99 euro) o da 960 GB (109,99 euro) della stessa gamma.